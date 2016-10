In diesem Schatzkästlein geht es zu einem um die Eisenbahn in den Jahren, in denen Deutschland von den Nationalsozialisten beherrscht wurde. So wird in Nürnberg 1935 mit einer prunkvollen Fahrzeugparade der 100. Geburtstag der Eisenbahn in Deutschland gefeiert, wenige Jahre später wird in großen Stückzahlen die Baureihe 52 produziert zum Einsatz als Kriegslokomotive.