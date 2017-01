Folge 883 Durch Dschungel und Savanne – Mit der Transgabonais über den Äquator

Auf der Straße ist es ein Strich – im Dschungel, dort wo die Transgabonais fährt, ist nichts, was auf ihn hinweist. Der Äquator führt quer durch das Land, das in Europa so gut wie unbekannt ist: Gabun. Eines der reichsten Länder Afrikas, rohstoffreich und ruhig – keine Schlagzeilen kommen vom Land am Äquator. Gabun spielt so gut wie keine Rolle in den Nachrichten – und kaum jemand weiß, wie es dort aussieht.

