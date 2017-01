25 Jahre Eisenbahn-Romantik, da haben sich viele Souvenirs angesammelt. In fünf Jubiläumssendungen teilt Hagen von Ortloff die kleinen Geschichten dazu mit den Zuschauern.

In "Souvenirs, die Dritte" erleben wir die letzte Fahrt der Dampfrösser über den legendären Jingpeng Pass. John Gray lässt in Kalifornien das Bahnbetriebswerk "Cheyenne" wieder aufleben. Wir besuchen die EXPO TRAINS in Luxemburg. Mit einer Nostalgie-Sonderfahrt werden 175 Jahre Eisenbahnen in England gefeiert. Den größten Ringlokschuppen der Welt bestaunen wir in Altoona. Rüstige Eisenbahnveteranen birgt die Schienenwelt der Isle of Man. Zurück in Deutschland befahren wir das SWR-Sendegebiete, danach den Lößnitzdackel, die "Bimm" und die Oberweißbacher Bergbahn.