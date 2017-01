Die Fernsehreihe "Eisenbahn-Romantik" machte ihn in den letzten 25 Jahren bei den Fans von Zügen, Lokomotiven und Reisen nicht nur bekannt, sondern zu einem Begriff für mitreißende Berichte aus der Welt der Eisenbahn.

Geboren in Zwickau, aufgewachsen in Dresden, kam er dann 1960 in die Bundesrepublik, besuchte die Schule in Weinsberg, studierte in Stuttgart und begann schließlich die lange Zusammenarbeit, zuerst mit dem SDR, dann mit dem SWR. Kindernachrichten "Durchblick", dann Sport, Abendschau und Wetter – Hagen von Ortloff hat alle diese Genres bedient und mit seiner ganz eigenen Art im Fernsehen seine Spuren hinterlassen.