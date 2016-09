Marja's Fantasy Park: Es gibt in dieser Spurweite so viel zu sehen, dass man nicht weiß, was man zuerst etwas näher betrachten soll. Die Besonderheiten der Anlage sind vielfältig. Unter anderem ein Piratenschiff, eine Schatzinsel, ein Vulkan, Dinos im Jurassic Park und natürlich viele Züge.