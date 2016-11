"Allerdurchlauchtigster allergnädigster König und Herr!" - Mit diesen Worten wurde er am 21. Juli 1853 begrüßt: Seine Majestät König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen.

Seine Gunst gehörte an diesem Tag einem Bauwerk, das zum Wahrzeichen von Altenbeken wurde: Dem 482 Meter langen und 35 Meter Hohen Steinviadukt.



Es ist der Brückenschlag auf der westfälischen Eisenbahn-Strecke Paderborn-Warburg. Die kleine und beschauliche Gemeinde Altenbeken im Eggegebirge wurde bereits im 19. Jahrhundert zum Eisenbahn-Knoten und Umsteigebahnhof, in dem heute täglich rund 4.000 Zugpassagiere den Bahnsteig wechseln.



Der Bahnhof liegt wie eine Insel im Gleisdreieck, das eine Ost-west- und Südverbindung herstellt. Über Altenbeken verläuft die wichtigste Transportachse für Kohle aus dem Osten ins Ruhrgebiet, und so teilen sich auch heute noch Personen- und Güterzüge die vielbefahrene Strecke.