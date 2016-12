Das Mekka für "American Railroadfans in Switzerland" ist die Convention in Adliswil, die in der Regel alle zwei Jahre stattfindet.

Nach vier Jahren Abstinenz war es in Adliswil bei Zürich am 14. und 15. Oktober 2006 wieder soweit. Die 13. Convention öffnete ihre Tore. Es ist die einzige Ausstellung für nordamerikanische Modellbahnen in Europa. Das Motto dieser Veranstaltung hieß "Locomotion", im Mittelpunkt also Zugfahrzeuge aus allen Epochen von der Dampflok bis zur High-Tech-Diesellok.