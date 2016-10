Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Mit der Standseilbahn kommt man bequem in 3 Minuten von Heslach zum Waldfriedhof.

Wir besuchen auch die nicht öffentliche Kinderbahn im Straßenbahner-Waldheim der SSB in Degerloch. Der technische Straßenbahnernachwuchs sorgt für ihren Erhalt. Bis Ende der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war das "Rumpelstilzchen" auf dem Killesberg beheimatet.

Natürlich machen wir auch einen Besuch in der ebenfalls nicht öffentlichen Modellbahn-Anlage von Wolfgang Frey. Seit 30 Jahren arbeitet er an der Nachbildung Stuttgarts im Modell. Eine Stippvisite in Stuttgarts Staatsgalerie zeigt Kunstinteressierten, wie Hermann Pleuer, Stuttgarts Hauptbahnhof um 1900 gesehen hat.