- Ein Besuch in England, dem Mutterland der Eisenbahn: Begegnungen mit Technikveteranen wie der Rocket oder der pfeilschnellen Mallard.

- Besuch des Eisenbahnmuseums in Mulhouse.

- Besichtigung des Bahnbetriebswerks Wolsztyn (Wollstein), in dem es nach wie vor tagtäglich dampft.

- Fahrt durch die faszinierende Welt der Graubündner Alpen.