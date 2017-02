Der "Papagei" und der "Stocker" werden am 24. Februar für die Fotografen in der Hohen Tatra paradieren. Durch das Poprad-Tal geht es über zahlreiche Viadukte und Tunnels in Richtung Hohe Tatra. Ab Kezmarok, dem schönsten Bahnhof der Slowakei, können Ausflüge mit planmäßigen Zügen unternommen werden. Am Abend sind alle Reiseteilnehmer wieder zurück in Poprad-Tatry.



Der 25. Februar 2004 gehört der Sonderzug wieder dem "Grünen Anton" und einer Schnellzug-E-Lok der Reihe 363. Ab Bratislava, der Grenzstadt, sind wir dann schon wieder auf der Heimreise, gezogen von der Siemens-Dispolok-E-Lok "Taurus".