Noch immer ist die Scharzwaldbahn eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Baden-Württemberg. Stündlich fahren Züge zwischen Konstanz und Offenburg. Alle zwei Stunden fährt ein Interregio von Konstanz in den Norden Deutschlands. Offenburg ist die Verkehrsdrehscheibe für den Ortenaukreis. Hier besteht Anschluss an die Züge durchs Rheintal, in die Schweiz und nach Frankreich.