Die alte Brücke aus schweißeisernen, frei aufliegenden Parallelträgern war bis 1926 ein Bremsklotz, da nur 15 km/h gefahren werden konnte, und ein Verkehr mit schweren Dampflokomotiven auf diesem Talübergang nicht möglich war. Eine neue Brücke musste her.

PS.:

Heute fahren wir im Höllental heute bereits über die dritte Ravenna-Brücke:

Die Zweite, die 1927 gebaut wurde hat die Deutsche Wehrmacht am Ende des zweiten Weltkriegs durch Sprengung zerstört. In den Jahren danach wurde die heutige dritte Ravenna-Brücke an gleicher Stelle wieder neu gebaut.