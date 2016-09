15 Maschinen im Ring - Dampflokfest in Selzthal

An den drei Tagen des Pfingstwochenendes 2003 fand jeweils am Mittag eine Parade mit 15 Dampfloks statt. Aus vier Ländern kamen sie angedampft um 14.000 Besucher im Selzthal zu erfreuen.

Einige österreichische Vereine - allen voran die Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, ÖGEG - haben nach dem Fall der Mauer einige Ex-DDR-Maschinen gekauft. Die 01 ist eine sogenannte "Reko-Lok". Diese Maschinen wurden in den 60er und 70er Jahren rekonstruiert, also aufgearbeitet und technisch auf den neuesten Stand gebracht, um deren Leistungseigenschaften zu verbessern. Auch die 01 553 konnte in der Steiermark bewundert werden.