Die Schwäbische Eisenbahn einst und jetzt. Ein Rundgang durch 150 Jahre Eisenbahn-Geschichte. Eine szenische Darstellung vor dem Eisenbahnbau in Württemberg mit Einführung der Herren List und Etzel, die sich sehr um die Entwicklung der Eisenbahn in Deutschland und dem Eisenbahnbau in Württemberg verdient gemacht haben. Wir zeigen die Schwierigkeiten beim Bau der Bahn durch den Rosenstein und über die Schwäbische Alb. So wie die Entwicklung und ihre Auswirkungen bis in die heutige Zeit.