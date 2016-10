In dem Wagen ein begeistertes Publikum und gutgelauntes Personal. Der Zug ins Kuckuckstal ist gut besetzt.

Die Bahn erschloss das Tal wirtschaftlich. Aber nicht nur: auch Ausflügler strömten an den Wochenenden in die Region, um eine der Burgruinen zu besuchen - von denen es im Pfälzer Wald 500 gibt.



Das Kuckucksbähnel ist eine viel besuchte Museumsbahn und von Mai bis Oktober an jedem zweiten Wochenende unterwegs.