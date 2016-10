Pendolino - das Wort steht für eine revolutionäre Technik: Züge neigen sich in der Kurve wie Motorradfahrer und machen so alte kurvenreiche Trassen zu Rennstrecken des modernen Bahnverkehrs.



Der Pendolino wurde in Italien von Fiat entwickelt. Inzwischen hat sich die Neigetechnik durchgesetzt: Pendolinos fahren mittlerweile in vielen Ländern Europas.