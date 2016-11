Der 5. Teil dieser Reihe hat seinen Schwerpunkt auf den siebziger Jahren.

Die 70er Jahre - eine Umbruchphase. Stillstand auf der Straße, zögerlicher Aufbruch auf der Schiene. Modern und schnell - der neue Intercity, IC. Er ist die Antwort der Deutschen Bundesbahn auf die Wachsende Konkurrenz des Flugzeugs und Automobils im Fernreiseverkehr. Komfortabel und bequem, so soll sich der Geschäftsreisende in diesem 1.-Klasse-Zug wohlfühlen. 1971 wird diese Zuggattung erstmals eingesetzt. Wirklich revolutionär ist der neue Taktverkehr. Das gibt es in Deutschland bisher noch nicht.

In der BRD sind Dampfloks bis 1977 gefahren, in Baden-Württemberg aber nur bis 1976. In Ulm feierte die Bundesbahn-Direktion Stuttgart 1976 offiziell Abschied von der Dampflok. Die letzte Fahrt der 03 von Ulm auf der "Schwäbischen Eisenbahn" an den Bodensee.