Am ersten Juni 2000 öffnete in Hannover die Weltausstellung "EXPO" ihre Pforten. Dieses Ereignis war eine besondere Herausforderung für die Deutsche Bahn AG.



Während der Weltausstellung, also zwischen Anfang Juni und Ende Oktober, wurden jeden Tag bis zu 130.000 Reisende mit Fern- und Nahverkehrszügen über den Bahnhof Hannover-Laatzen und weiter zum EXPO-Gelände erwartet. Täglich sollten dort bis zu 300 Reisezüge halten, bis zu 1.500 Reisende gleichzeitig aussteigen. Die DB bot alles an Fahrzeugen auf, was verfügbar war.