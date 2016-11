29:04 min | Do, 24.11.2016 | 14:45 Uhr | SWR Fernsehen

In den letzten Jahren stellten bis auf ganz wenige Ausnahmen alle Feldbahnen ihren Betrieb ein. Wir zeigen einen Verein in Sachsen, der das Transport-Mittel Feldbahn der Nachwelt erhalten will. (Folge 559)