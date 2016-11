Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Am ersten Juni 2000 öffnete in Hannover die Weltausstellung "EXPO" ihre Pforten. Erwartet werden täglich bis zu 130.000 Besucher aus bis zu 300 Reisezügen. 1.500 Reisende sollen in H.-Laatzen gleichzeitig aussteigen können. (Folge 376)