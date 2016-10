Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

In knapp einer Stunde Fahrtzeit hat die Tenderlok knapp 15 Kilometer zurück gelegt.

Märchen im Orient beginnen in der Regel mystisch und haben oft mit mehr als 1.000 Nächten zu tun. Unsere arabische Erzählung spielt auf Eisenbahngleisen und ist kaum weniger unglaublich als viele Märchen.

Wir beginnen in Damaskus, der syrischen Hauptstadt. Hauptdarstellerin ist eine mehr als einhundert Jahre alte Dampflok, die bei SLM in Winterthur gebaut wurde.



Es ist eine ausgesprochen abenteuerliche Fahrt geworden, die Wolfgang Schumacher in seinem Film sehr anschaulich schildert.