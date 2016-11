50 Jahre Baden-Württemberg Teil 6 - Am langen Seil - Bergbahnen in Baden-Württemberg

In Teil sechs der Dokumentation über die Eisenbahn in Baden-Württemberg berichten wir über Bergbahnen und ihre Geschichte.

Wir berichten außerdem über die Königstuhlbahn in Heidelberg, deren plötzliches Aus am 30.4.2003 kam.

Ihre Zukunft ist ungewiss. Weitere Stationen sind die Merkurbergbahn in Baden-Baden - eine beliebte Touristen-Attraktion, deren Fortbestand gesichert ist. Sowie kurze Ausschnitte über die Turmbergbahn in Karlsruhe, die Seilbahnen in Bad Wildbad, Künzelsau und natürlich über die Bahn auf den Freiburger Hausberg, die Schauinsland-Bahn.