Am 1.April 1930 fuhr der erste Autozug. Genau am selben Tag wurde Egon Freyer geboren. Deshalb fährt er jetzt als Ehrengast zum 75.Geburtstag des Autozuges von Bozen nach Berlin. Unser Kamerateam hat ihn dabei begleitet und wir lassen aus diesem Anlass die Geschichte des Autozuges Revue passieren: Von ersten Transport auf umgebauten Güterzügen in den 30er Jahren über den ersten Boom des Autozuges im Wirtschaftswunder bis zur Fangemeinde der Gegenwart.

Manchmal braucht man zum Weichenstellen noch richtig Kraft: In mechanischen Stellwerken legt der Fahrdienstleiter noch per Hand die Hebel um. Solche mechanischen Stellwerke gibt es noch in Deutschland, vor allem in den neuen Bundesländern.