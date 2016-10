So schildert der Reiseschriftsteller Paul Theroux die Anfänge einer Zugbekanntschaft auf seiner Reise mit der Schmalspur-Bahn durch das mythische Land am Rande der Welt. Das war 1979. Damals konnte man "La Trochita" noch in ihrer ganzen Länge von 420 Kilometern, von Ingeniero Jacubacci bis in den rauen Süden Argentiniens nach Esquél befahren. 1992 wurde tatsächlich das Ende dieser Bahn beschlossen - von der Regierung persönlich.