Die Centovalli-Bahn im Tessin feierte 1998 ihren 75. Geburtstag. Schmalspurig zieht ihr Schienennetz in atemberaubender Streckenführung durch das Tal der hundert Täler. Die Bahn in ihrer einzigartigen Landschaft, die 75-jährige Geschichte und Markantes am Rande der Strecke stehen im Mittelpunkt von diesem Film.

Sie verbindet die beiden wichtigsten südlichen Alpen-Transversalen: die Gotthard- mit der Simplon-Strecke und das Tessin mit dem Wallis auf dem kürzesten Weg.



Die Centovalli-Bahn legt ihre 53 Kilometer lange schmalspurige Gebirgs-Strecke über 83 Brücken und durch 31 Tunnels in etwas mehr als eineinhalb Stunden zurück. Die Fahrt beginnt in Locarno am Nordwestufer des Lago Maggiore und endet in Italien, in Domo-Dossola.



In der Schweiz wird sie liebevoll "Centovallina" genannt und in Italien "Vigezzina" nach dem Valle Vigezzo.