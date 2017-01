Ein Schweizer Wintermärchen - Dampfdinos in der Jurasonne (Teil 3)

Im letzten Teil unserer Westschweiz-Trilogie sind wir im so genannten Seeland unterwegs, dem Gebiet um den Bieler, Neuenburger und Murtener See.

Der heutige Ausflug steht ganz im Zeichen der Eisenbahn-Romantik. Vorne am Zug die letzte erhaltene Schnellzugdampflok der SBB. Es geht durch das fruchtbare "Seeland": vorbei am Bieler-, Neuenburger- und Murtensee, directement in den "größten Obst- und Gemüsegarten der Schweiz" – für Gärtner allerdings zur falschen Jahreszeit.