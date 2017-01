Und wenn ein Bubikopf auf den Namen Sibylle hört, denkt man in erster Linie an ein kleines Mädchen und nicht an eine Dampflok. Diese aber ist gemeint, genauer gesagt die Tenderlok 64 518 der Eurovapor. Sie siedelte 1980 in die Schweiz über und an diesem Tag wurde dem Lokführer ein Mädchen geboren: Sibylle.