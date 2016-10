Eine Momentaufnahme über die Bauarbeiten am Lehrter Bahnhof in Berlin:

Mehr als 1.000 Züge sollen hier täglich halt machen, fast eine viertel Million Menschen dabei ein-, aus- und umsteigen. So das Konzept für den einzigen ICE-Kreuzungsbahnhof Deutschlands.

Der Lehrter Bahnhof, eine Station der Zukunft mit Vergangenheit: Ende des 19. Jahrhunderts am Spreebogen als einer der großen Sackbahnhöfe der Stadt erbaut, benannt nach dem niedersächsischen Ort Lehrte. Von hier aus fuhren die Berliner an die Strände von Nord- und Ostsee.



Das ursprüngliche Gebäude wurde im Krieg beschädigt und in den 50er Jahren gesprengt. Seit 1995 sind Ingenieure und Bauarbeiter damit beschäftigt, den neuen Lehrter Bahnhof zu bauen - einen Glaspalast mit 53 Rolltreppen und sechs gläsernen Aufzügen. Riesige Betonbrücken wurden über den Humboldthafen errichtet. Sie bilden den oberen Teil der Station.