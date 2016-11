50 Jahre Baden-Württemberg Teil 4 - Vergessene Schmalspurbahnen in Baden-Württemberg

In Teil vier unserer Reihe "50 Jahre Eisenbahn in Baden-Württemberg" berichten wir über Schmalspurbahnen, die es schon lange nicht mehr gibt, die längst vergessen sind. Wir gehen auf Spurensuche und zeigen bisher unveröffentliches Filmmaterial der badischen Strecken Mosbach-Mudau.



Rund 28 km lang war die 1000-mm-Trasse zwischen Mosbach und Mudau im Odenwald. Der Amateurfílm von Werner Hartmann zeigt einen fröhlichen Sonntagsausflug im Jahre 1953, ländliche Idylle aus längst vergangenen Tagen. Der letzte Odenwald-Express fuhr am 2. Juni 1973.