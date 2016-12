Im ersten Teil unserer Sendung sind wir auf der alle zwei Jahre stattfindenden Convention der "American Railroadfans in Switzerland", in Adliswil/Schweiz. Sie ist das Top-Ereignis für Freunde amerikanischer Bahnen in Vorbild und Modell statt. Auf über 3.000 qm werden detaillierte Dioramen und Anlagen mit Fahrbetrieb von Spur N bis G unter internationaler Beteiligung ausgestellt. Hauptthema der 12. Convention am 12. und 13. Oktober 2002 sind "freight trains" (Güterzüge).