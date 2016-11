Es waren einmal fünf Freunde aus dem württembergischen Winnenden, die sich mit ihrem Modellbahnhobby zusammentaten. Ihre Anlage wuchs, ebenso ihre Begeisterung.

Als sie in der zweiten Hälfte der 70er Jahre in den Kellerräumen einer großen Dachziegelfirma Unterschlupf gefunden und einen 30-Jahres-Mietvertrag unterschrieben hatten, kannte das Modellbahnerglück der PMW, der Privaten Modellbahnervereinigung Winnenden, keine Grenzen.



Die Modellbahnanlage gehörte in den späten 70er Jahren zu den größten Europas.