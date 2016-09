Die Eisenbahn-Romantik-Sonderfahrt im Herbst 2014 erinnert an die Dampflok-Zeiten der k.u.k.-Monarchie. Die Reise führt über Wien nach Tschechien, in die Slowakei und zurück nach Österreich. Verschiedenste Dampflokomotiven vor dem Sonderzug sorgen dabei für ein wirkliches Nostalgievergnügen. In Teil 2 sind wir auf den Gleisen der ehemaligen Donaumonarchie unterwegs und erinnern an die Geschichte der tschechischen Eisenbahn, die ihren 175. Geburtstag beging.