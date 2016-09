Dem französische Ingenieur Charles Lartique kam die Idee in Nordafrika beim Beladen von Dromedaren. Eine von Eseln gezogene Bahn in Algerien und die Lartique sind jedoch die einzigen Strecken, auf denen Lartiques Idee umgesetzt wurde. Die Lartique in Kerry wurde 1924 eingestellt und verschrottet. Wie früher bei der alten Lartique müssen die Eisenbahn-Enthusiasten in Listowel mit ihrer Replika auf die genaue Aufteilung der Last, also der Passagiere achten. Auf einem kurzen Gleisstück haben sie Lartiques Idee wiederbelebt. Alles ist so wie damals Nur: Statt des Dampfkessels knattert unter der Abdeckung ein kleiner Dieselmotor.