In dieser Sendung zeigen wir internationale Modellbahnklassiker, die im Jahr 2012 auf den großen Modellbahnmessen in Dortmund, Köln und Utrecht präsentiert wurden. Anlagentechnisch sind wir in Holland, Frankreich, den USA und Deutschland unterwegs, aber auch – und das ist sehr außergewöhnlich in der Modellbahnszene – in der Türkei.