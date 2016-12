Die Faszination der Modelleisenbahn zeigt sich nicht nur in Modellen, Gebäuden und Landschaften, die von der Industrie gefertigt werden, sondern auch in Bauten, die von Hand erstellt wurden.

Er hat ein Dampflokmodell der 18 201 in jahrelanger Arbeit selbst gefertigt. Seine Arbeit fand in diesem Jahr mit dem Lackieren und der anschließenden Jungfernfahrt ihre Krönung. Die normalspurige Maschine im Maßstab 1: 22,5 ist ein Beispiel für herausragende feinmechanische Fähigkeiten.

Eine weitere Station ist eine Modellbahnanlage, die mit einfachsten Mitteln und in kompletter Eigenarbeit erstellt wurde, in den Monaten nach dem 2. Weltkrieg. In einer Zeit, in der man andere Sorgen hatte, wo aber ein Vater seinem kleinen Sohn zu Weihnachten etwas Außergewöhnliches schenken wollte.