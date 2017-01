Hier noch einmal Ober-Niederbayerisches Dorf mit Güterzug. Der grüne Güterwagen wurde vor 1860 gebaut und war ca. 100 Jahre im Einsatz, Radstand: 3,20m. Der beige Güterwagen der Epoche I ist von Firma Feinkost Dallmayr, die damals in Wolnzach in der Hallertau und heute in München beheimatet ist.