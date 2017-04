Rezepte

Was kommt Ostern auf den Tisch?

An Karfreitag gibt es Fisch - das ist klar! Aber was kocht man an den anderen Tagen? Wild, Geflügel, oder doch lieber vegetarisch? Es ist gar nicht so einfach das richtige Essen zu finden. Vielleicht finden Sie ja bei uns das eine oder andere passende Rezept für die Feiertage!