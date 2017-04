Vom Gourmet-Dressing bis zur Blitzsauce So krönen Sie Ihren Salat

Die klassische Vinaigrette ist immer noch der Spitzenreiter unter den Dressings und verfeinert eine Fülle von Salaten. Sie setzt nicht nur Geschmack, sondern auch Nährstoffe frei - und kann über das klassische Grundrezept hinaus in beinahe unendlich vielen Varianten gemixt werden. Worauf es ankommt, erfahren Sie hier.

Schütteln und shaken

Ein gutes Dressing will mindestens zweimal geschüttelt werden. Einmal mit allen Zutaten ohne das Öl und dann noch einmal nach dessen Zugabe. Dann können sich die Zutaten ideal miteinander vermischen und den Geschmack von Salatherzen, - blättern, aber auch vielen anderen rohen und gegrillten Gemüsen unterstreichen und verfeinern.

Die Grundzutaten

Blattsalate solo sind schwer verdaulich. Aber wenige Grundzutaten im Dressing reichen aus, um sie bekömmlicher zu machen. Gleichzeitig bereichert die Grundmischung aus Essig, Öl, Salz, Zucker, evtl. Gewürzen und Kräutern nicht nur an Geschmack sondern auch an Nährstoffen. Je nach Geschmack und Region kann der Essig auch durch Zitrone oder Limette sowie etwas Senf und das Öl ganz oder teilweise durch Sahne oder Sauerrahm ersetzt werden.

Der Essig

Die Herstellung von Essig ist eines der ältesten bekannten Lebensmittelherstellungsverfahren. Dazu wird eine Essigmutter genutzt. Das ist eine gallertartige Masse, die sich bildet, wenn Essigbakterien aus der Luft in Flüssigkeit mit 5-15% Alkohol wie z.B. Wein mit gelangen und in bei warmen Temperaturen und hoher Sauerstoffzufuhr optimal arbeiten können.

Nicht nur in der Küche sondern auch in der Heilkunde wurde seine konservierende und desinfizierende Wirkung seit alters her geschätzt. Schon Hippokrates setzte aus Wein, Feigen oder Gerste hergestellten Essig zur Therapie von Atemwegs- und Verdauungsbeschwerden ein. Im Mittelalter galt vor allem Kräuteressig als magenstärkendes und Infektionserkrankungen vorbeugendes Mittel.

Gärungsessige

Inzwischen ist das Angebot an sogenannten Gärungsessigen vielfältig. Lebensmittelrechtlich erlaubt sind Essige mit einem Säuregehalt zwischen 5 und 15%. Die meisten auf dem Markt befindlichen Essigsorten haben mit 5-7% Essigsäure einen eher milden Geschmack. Je nach vergorener Grundsubstanz sind die gängigsten Essigsorten:

Essigsorte Hergestellt aus Besonderes Branntweinessig Verdünntem Branntwein, je nach Region und Nation aus Kartoffelschnaps, Wodka, Zuckkerrohr, Whiskey Relativ geschmacklos Weinessig Rotwein - oder Weisswein, Champagner, Sherry 6% Säure, in der Regel noch geringe Restalkoholanteile Obstessig Äpfeln, Himbeeren, Erdbeeren, Kochbananen und vielen anderen Obstsorten Am bekanntesten ist der Apfelessig, als Spezialitäten sind auch Himbeer- und andere Obstessigsorten im Handel Reisessig Reiswein Asiatische Spezialität Balsamessig Eingekochter Traubensaft von weißen oder roten Trauben Spezialität aus Italien (Modena und Reggio Emilia)

Ansatzessige

Im Angebot sind außerdem viele Essigsorten, die nach der Essigherstellung, meist aus Weiß- oder Rotwein, mit den verschiedensten Früchten und/oder Kräutern aromatisiert wurden. Das gelingt auch im eigenen Haushalt recht unkompliziert und lässt raffinierte Variationen wie Himbeeressig mit Minze und Melisse zu (Rezept).

Das Öl

Alle pflanzlichen Öle, die als Salatöle genutzt werden können, sind reich an ungesättigten Fettsäuren. Ihr wesentlichster Unterschied ist der Geschmack. Es gibt eher neutral schmeckende Mischungen, die oft auch speziell als Salatöl im Angebot sind und die Vielzahl der nach der Ölfrucht oder dem Ölsamen schmeckenden Öle.

Regional

Vorbei sind die Zeiten, in denen fast jede Region ihre eigenen kleine Ölmühle irgendwo in erreichbarer Nähe hatte. Dennoch gibt es nach wie vor ein gutes Angebot an regionalen Ölen, die nach traditionellen Verfahren kaltgepresst hergestellt werden. Das schonenden Verfahren erhält eine Fülle an Aroma- und Geschmacksstoffen. Weniger ist bei diesen Ölen deshalb mehr, auch kleinere Gebinde oft zweckmäßiger, denn die vielen wertvollen Inhaltstoffe machen sie auch empfindlicher für Licht und Luft.

Mediterran

Neben all den anderen Ölen aus Nüssen und Samen erfreut sich Oivenöl großer Beliebtheit. Je nach gepresster Olive schmeckt es mehr herb oder mehr fruchtig. Welches man wählt ist Geschmackssache. Die hochwertigsten Olivenöle sind die „extra nativen“ Öle. Sie werden aus der ersten Kaltpressung gewonnen und sind hervorragend geeignet für alle sommerlichen Salate.

…oder doch lieber mit Sahne?

Auch Schmand, Sahne oder Joghurt sind beliebte und ernährungsphysiologisch hochwertige Zutaten für das Dressing. Traditionell lieben eher die Norddeutsche diese Variante in weiß. Generell ist Milchfett leichter verdaulich als pflanzliche Öle und von daher auch eine gute Alternative für all jene, denen Fette schwer im Magen liegen. Denn ganz ohne Fett schmeckt jedes Dressing fad.

Die Gewürze

Mindestens eine Prise Salz gehört an jedes Dressing und ein wenig Süße. Das kann Zucker sein oder Honig, aber auch kleingeschnittene Trockenfrüchte wie Datteln, Aprikosen, Feigen oder Gelee bzw. Konfitüre von Quitte, Preisel-oder Johannisbeere. Die verschiedensten Kräuter runden den Geschmack ebenso ab wie eine Prise bunter Pfeffer.

Klassiker unter den Kräutern sind Dill, Schnittlauch, Basilikum, ein Hauch oder mehr Knoblauch und evtl. Schlotten (Grün der Zwiebeln). Aber auch ein Blättchen grüne Minze gibt dem Dressing einen besonderen Kick. Minze hat darüber hinaus an heißen Tagen einen kühlenden Effekt. Doch Vorsicht: Minze schmeckt leicht vor. Außerdem zählen auch Salate per se schon zu den „kühlenden Lebensmitteln“.

Die Fertigen

Eine Fülle von Fertigprodukten in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen finden wir inzwischen in den Einkaufsmärkten. Egal, ob Thousend Island, French Dressing, Homemade Dressing oder wie auch immer sie heißen, eins eint sie alle: der hohe Wasseranteil von 30 - 50% und die Verdickungsmittel, die dafür sorgen, dass die Sauce sämig wird. Außerdem ersetzen in der Regel verschiedenste Aromen die tatsächlichen Gewürze und Kräuter und die verwendeten Essig- und Ölsorten entsprechen qualitativ und quantitativ keineswegs dem Preis des Dressings. Wem der Geschmack dieser Fertigprodukte dennoch gut gefällt, kann sich die spezielle Mixtur gern etwas kosten lassen. Wem die Zutatenliste jedoch eher bitter aufstößt, hat gute Möglichkeiten, mit wenigen Zutaten "seine Salatsauce" ganz einfach auf Vorrat herzustellen:

Grundrezept Dressing

(auf Vorrat herzustellen)

100 ml Essig

1 TL Salz

evtl. etwas Pfeffer

1 TL Zucker oder Honig oder Ahornsirup

1TL Senf

nach Belieben:

eine zerdrückte Knoblauchzehe

eine kleinst gehackte Zwiebel

1 EL kleingehackte, gemischte Kräuter

Alles in ein verschließbares Gefäß geben, Deckel zudrehen und gut schütteln. Es gibt auch spezielle Dressing-Shaker, die aber dazu nicht unbedingt erforderlich sind.

150 ml Öl

zugeben und nochmals kräftig schütteln.

Vor jedem Gebrauch das Dressing nochmals gut aufschütteln und pro Portion/Person ein bis zwei Esslöffel über den Salat (Blattsalat oder gemischte Salate) geben.

Variante: das Dressing ohne jegliche Kräuter herstellen - und je nach Salatsorte die gewünschte Kräutermischung frisch zugeben.

Zu jedem Salat das passende Kräutlein:

Blattsalate: Dill, Basilikum, Rukola, Borretsch, Schnittlauch

Gurke: Dill

Tomate: Basilikum

Karotte, Radieschen: Petersilie, Schnittlauch

für gemischte Salate: Schloten (Zwiebelgrün), Basilikum, Rukola, Borretsch, Melisse und Minze

für Salate mit Ziegen- oder Schafsfetakäse: Thymian, Ysop, Rosmarin, Minze

Rezept: Knoblauchöl

Oft reicht ein Hauch von Knoblauch für ein gutes Dressing. Wer nicht jedes Mal eine Knoblauchzehen aufschneiden und nicht ganz verwerten will, kann dafür ein Knoblauchöl ansetzen. Wenn das Öl bei Zimmertemperatur steht, kann es nach drei Tagen und bis zu drei Monate verwendet werden.

1 Knoblauchzehe, geschält

1 Prise Cayennepfeffer

250 ml Salatöl (Olivenöl)