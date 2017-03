Vor allem Menschen mit Reizdarmsyndrom schwören auf die Ursorten. So sollen Blähungen, Krämpfe und Durchfall gelindert werden. Allerdings: Moderne Weizensorten unterscheiden sich von Urgetreiden wie Dinkel kaum, zu diesem Ergebnis kamen Forscher der Universität Hohenheim. Vielmehr ist die Art des Brotbackens entscheidend für die Bekömmlichkeit. Je länger ein Teig vor dem Backen ruhen darf, desto geringer waren später die Anteile an sogenannten Fodmaps (kurzkettige Zuckerverbindungen, die man als eigentliche Verursacher von Darmerkrankungen sieht).

So erklären die Forscher auch, warum sich Menschen mit den ursprünglichen Brotsorten besser fühlen: Diese stammen häufig aus kleinen Betrieben, in denen Teiglinge auch tatsächlich noch lange Zeit (mehr als vier Stunden) gehen dürfen. In Großbäckereien hingegen bleibt häufig nur eine Stunde Zeit zum Gehen, danach sind die ganzen unverträglichen Stoffe noch im Brot enthalten.

Es sieht also ganz so als, als sei nicht die Getreideart, sondern das richtige Backen für die Bekömmlichkeit verantwortlich. Dann liegt es nicht am Urgetreide, sondern an der urtümlichen Form des richtigen Brotbackens mit viel Teigruhezeit.