Telefonieren im Urlaub So ändern sich die Roaminggebühren

So ändern sich die Roaminggebühren

Rechtzeitig zur Urlaubszeit fallen beim mobilen Telefonieren und Surfen die Roaminggebühren in Europa endgültig weg: Ab 15. Juni sollen Reisende ihr Smartphone gleich wie im Inland nutzen können. Die neuen Regeln gelten für die 28 EU-Staaten sowie für Island, Norwegen und Liechtenstein. Außerhalb der EU kann es immer noch teuer werden.

Wer zum Beispiel einen Pauschaltarif für Telefonie ins Festnetz, für SMS und 1GB Daten in Deutschland abgeschlossen hat, kann den dann auch im Ausland entsprechend nutzen. Wer also in Frankreich Urlaub macht und dort einen Festnetzanschluss anruft, zahlt dafür nichts. Auch nicht nach Hause ins Heimatland. GB-Daten können ebenfalls einfach im Ausland aufgebraucht werden.