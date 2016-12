Silvester-Klassiker Sekt

Woran erkennt man guten Sekt? Warum gibt es große Preisunterschiede und welche Gläser eignen sich am besten zum Anstoßen? Wir haben die Antworten. Im Studio: Die Deutsche Weinkönigin Lena Endesfelder.

Der Festwein schlechthin ist wohl erst mal der schäumende Wein. Ob als Champagner, als Winzersekt oder einfach als Schaumwein aus dem Supermarktregal. Jedem das Seine. 40 Mio Flaschen werden nach Angaben des Verbands der Sektkellereien alleine an Silvester geköpft. Das heißt: jede 10. Flasche des Jahreskonsums wird in dieser Nacht getrunken. Im November und Dezember macht die Branche 25 - 40 % ihres Umsatzes. Wobei der Sektabsatz rückläufig ist. In den vergangenen zehn Jahren hat er um ein Viertel nachgelassen.

Anders gesagt: jeder von uns hat 1995 im Schnitt noch 50 Glas Sekt getrunken. 2004 waren es nur noch 38.

Die Talfahrt scheint aber jetzt gebremst. Zum Teil kann das damit zu tun haben, dass Perlweine wie der Prosecco Frizzante zugelegt haben. Die zählen nicht als Sekt (weil für sie nämlich keine Sektsteuer bezahlt werden muss – Apropos Sektsteuer: die hat Kaiser Wilhelm II. eingeführt, um seine teure Flotte zu finanzieren. Da sieht man, wie hartnäckig einmal eingeführte Steuern sind. Ein Euro pro Flasche füllt die Staatskasse).

Welchen Sekt kaufen - und wann?

Sekt kauft man am besten dann, wenn man ihn tatsächlich braucht. Er kommt nämlich im Gegensatz zu vielen Weinen "fertig" auf den Markt. Besser wird er nicht mehr, wenn er erst einmal von der Hefe getrennt ist. Er hält zwar sicher ein, zwei Jahre durch, aber zu lange Lagerung schadet ihm. Er gehört dann in einen ruhigen dunklen, gleichmäßig kühlen Keller. Im Gegensatz zu Wein kann man Sektflaschen dort aber einfach stehend lagern. Der Kork trocknet nämlich nicht so leicht aus und das Risiko von Kork-Schmeckern wird sogar geringer. Vor dem Servieren kommt die Flasche dann in den Kühlschrank (für einige Stunden).

"Sekt"

auch mit deutschem und klassisch klingendem Namen (Schloss.. , ...Krönung, Fürst....) stammt in aller Regel nicht aus deutschen Weinen, da sind Produkte aller EU-Länder und Osteuropas verarbeitet. Fast alle Handels- und die meisten Markensekte fallen darunter. Solche Einfachware wird in großem Maßstab im Tank hergestellt und erst dann auf Flaschen gefüllt. Ein billiges Verfahren, aber mehr als 90% der Sektproduktion werden auch zu Kampfpreisen verkauft.

"Sekt b. A."

muss aus Weinen eines bestimmten Anbaugebietes sein. Ansonsten aber hat der Hersteller freie Hand.

Flaschengärung

ist das klassische Verfahren der Champagner-Herstellung. Fertige Weine gären in der Sektflasche (versetzt mit Hefe und Zucker) noch einmal. Dabei entsteht auch die Kohlensäure. Der fertige Sekt liegt dann je nach Qualität noch lange auf der Hefe. Vorteile dieses Verfahrens: handwerklich, wird meist nur bei guten Qualitäten eingesetzt. So wird auch Winzersekt hergestellt.

Öffnen

Zuerst die Stanniolkappe um den Kork herum entfernen, dann das Drahtgerüst aufdrehen (nicht abreißen!) und abheben. Korken weiter festhalten und langsam die Flasche drehen, bis der Korken sich löst. Eleganter als das laute "Knallenlassen" ist es übrigens, wenn der Korken die Flasche mit einem leichten Plopp verlässt.

Für hartnäckige Korken gibt es im Handel verschiedene Hilfen. Gewalt nutzt nämlich wenig, wenn der Korken nicht nachgeben will. In der Regel bricht er nur ab. Was ebenfalls helfen kann: leicht am Hals anwärmen, das erhöht den Druck im Flascheninneren.

Servieren

Sekt gehört in Sektgläser. Also: nicht in Schalen (darin geht ihm ganz schnell die Luft aus) und auch nur ungern in Flöten (also nach oben breiter werdende Gläser.

Optimal sind moderne Sektgläser, die bauchiger sind als die früher üblichen und eigentlich nur ein wenig schlanker als gute Weißweingläser. Die Flasche sollte wirklich in einem Kühler zwischengelagert werden, damit sie die 8-10 Grad Serviertemperatur hält. Warmer Sekt ist ein Gräuel.

Aufbewahren

Preisfrage: wie lagert man eine angebrochene Flasche? Der Hausfrauentrick mit dem Silberlöffel locker in den Flaschenhals gesteckt, macht nichts schlechter, aber auch nichts besser. Guter Sekt hält seine Kohlensäure eigentlich ganz gut. Selbst bei offener Flasche. Wer mehr tun will, der nimmt einen luftdichten Verschluss.

Champagner Winzer-Sekt,

"Traditionelle Flaschengärung" Kaufhaus-Sekt Herkunft Nur aus der Champagne. Kalkböden. Ein Sekt b.A. kommt aus einem einzigen Anbaugebiet. Die Lage kann angegeben sein. Aus mehreren Ländern – nur der seltene "deutsche Sekt" ist aus einheimischen Weinen. Rebsorten Spätburgunder, Schwarzriesling und Chardonnay (die beiden ersten sind Rotweintrauben, die "weiß" gekeltert werden. Trotzdem führt das zu der schönen goldenen Farbe. "blanc de blanc"-Champagner sind nur aus Chardonnay. Jede Sorte zugelassen, meist werden Weißweinsorten verwendet. Es gibt aber auch weiße Winzersekte aus Rotweintrauben Meist wilde Sortenmischung

"Rieslingsekt" o.ä. sind die Ausnahme. Erträge Im Schnitt der Champagne bei ca. 75 Hl/ha, bei Spitzenware deutlich niedriger. Die gesetzliche Höchstmenge liegt bei ca. 120 Hl/ha. Spitzenprodukte deutlich niedriger. 150 Hl/ha und auch mehr. Ausbau Zweite Gärung in der Flasche. Zweite Gärung in der Flasche. Zweite Gärung meist im großen Tank. Reifezeit Mind. 1 Jahr Hefelager, bei Jahrgangschampagner mind. 3 Jahre. Die meisten lagern länger. Mind. 9 Monate auf der Hefe. Spitzenprodukte lagern länger. Mind. 6 Monate im Tank. Geschmacksrichtung Meist Brut (d.h. trocken) In allen Geschmacksrichtungen von extra brut bis mild. Oft "Trocken", das ist bei Sekt aber recht süß und entspricht 6 Stück Würfelzucker pro Flasche. Jahrgang Normale Champagner sind Verschnitte aus mehreren Jahrgängen. Jahrgangschampagner sind qualitativ hochwertiger – weisen aber größere Unterschiede auf. Die meisten Winzersekte haben eine Jahrgangsangabe und unterscheiden sich auch. Spielt keine Rolle. Sogenannte Jahrgangssekte bieten keine bessere Qualität.