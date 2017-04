Auch wenn der Trend der jüngeren Generation wieder Richtung Heirat geht, haben sich viele Paare bewusst für ein Leben zu zweit ohne Trauschein entschieden. So lebt etwa jedes neunte Paar jenseits der 60 in einer Lebensgemeinschaft ohne Trauschein zusammen. Wie die rechtliche Situation für Lebensgemeinschaften ohne Trauschein ist und welche Pflichten bestehen, erklärt Rechtsanwalt Kay P. Rodegra.

Partner sollen bald ohne Vollmacht bestimmen können, was medizinisch notwendig ist

Wenn es mit der Versicherung schriftlich vereinbart ist, reicht jeweils eine Privat-Haftpflicht-, Rechtsschutz- oder Hausratsversicherung für beide. Achten Sie darauf, dass beide Partner namentlich als versicherte Personen in den Vertrag aufgenommen werden (gemeinsamer Vertrag).

Im Falle einer Trennung bekommt jeder Partner das, was ihm gehört. Bei gemeinsamem Eigentum erfolgt eine Teilung. Ein Zugewinnausgleich, wie bei einer Ehescheidung, findet nicht statt. Das alles ist oft kompliziert, darum sollte man für größere Anschaffungen einen entsprechenden Vertrag abschließen (Partnerschaftsvertrag).

Der Vermieter darf in der Regel nicht verbieten, dass der Lebenspartner mit in die Wohnung des Mieters einzieht. Gleichwohl muss er um Erlaubnis gefragt werden (in Kenntnis gesetzt werden).