Kennen Sie das? Morgens kommt man kaum aus den Federn, ständig muss man gähnen. Geht man abends zu spät ins Bett, ist die Müdigkeit am nächsten Tag vorprogrammiert, klar. Schläft man aber ausreichend und ist trotzdem müde, kann das unterschiedliche Ursachen haben. Favoriten sind Mangel an Bewegung, Licht, aber auch an Eisen und Vitamin D, oder eine Schilddrüsen-Unterfunktion, Stress und der sogenannte Winterblues. Dr. Lothar Zimmermann klärt die häufigsten Ursachen zur Wintermüdigkeit und hat Vorschläge, wie wir wieder fit werden.

Vitamin D ist für uns lebenswichtig, denn es macht unsere Knochen stabil und fest, ist also für den Knochenstoffwechsel unverzichtbar. Vitamin D ist ein ganz besonderes Vitamin, denn der Körper stellt es in der Regel zu mehr als 80 Prozent selbst her. Der Rest wird über die Nahrung aufgenommen. Damit der Körper aber Vitamin D produzieren kann, braucht er Sonne. Und die ist im Winter natürlich nicht so leicht zu tanken wie im Sommer. Das heißt für uns, auch im Winter trotz Kälte in die Sonne zu gehen, damit der Körper Vitamin D bilden kann. Und dann vermehrt zu den Lebensmitteln zu greifen, die größere Mengen von Vitamin D enthalten: wie fetten Fischen zum Beispiel Hering oder Lachs. Aber auch das Eigelb, Champignons oder Avocados sind eine gute Vitamin D Quelle.