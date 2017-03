Leder bearbeiten und pflegen So bleibt Leder weich und geschmeidig

So bleibt Leder weich und geschmeidig

Es gibt viele verschiedene Lederarten, egal ob für Kleidung oder Möbel. Doch welches Leder ist wofür gut und wie pflege ich es am besten, so dass es lange hält und gut aussieht? Wir haben die Tipps!

Zur Lederherstellung dient allein die von Haaren, Oberhaut und Unterhaut befreite Lederhaut. Nach Überführung der Rothäute in sog. Blößen erfolgt die Umwandlung der Blößen in Leder mit Hilfe unterschiedlicher Gerbstoffe nach versch. Gerbverfahren, wodurch das Leder wasser- und fäulnisbeständig, elastisch und geschmeidig wird. Danach erfolgt die weitere Veredelung in der sog. Zurichtung, um das Leder für die versch. Verwendungsgebiete brauchbar zu machen.