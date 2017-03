Leben Buchtipps für Ostern

Der Student Hans Stichler wird von seiner Tante an die berühmte Cambridge University gebeten - er soll für sie ein Verbrechen aufklären. Ebenso wie der Leser erfährt Stichler nur das Nötigste: in eine Studentenverbindung muss er eintreten, die schwierige Auswahl in den legendären Pitt Club bestehen, dann wird er schon alles weitere erfahren. Wir begeben uns mit ihm und auf den Spuren des tatsächlich an der dortigen Universität ausgebildeten Autors Takis Würger in die Welt der illegalen Boxkämpfe, des teuren Alkohols sowie von auf Chesterfield Möbeln feiernden Elite Großbritanniens. Der poetische Roman ist eine Mischung aus Krimi a la Highsmith, Liebesgeschichte und Coming of Age - es ist DAS Debüt des Frühjahrs!