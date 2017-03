Pollenalarm So bieten Sie Ihrem Heuschnupfen Paroli

Interview mit Dr. Lothar Zimmermann

Die Zahl der Heuschnupfengeplagten ist hoch und steigt weiter. Auch ältere Menschen entwickeln zunehmend eine Pollenallergie, weil ihr Organismus durch Umweltgifte vorbelastet ist.

Wie viele Heuschnupfengeplagte gibt es schätzungsweise in Deutschland?

Dr. Lothar Zimmermann

In Deutschland leiden schätzungsweise 16 Prozent der Bevölkerung an einer Pollenallergie, das sind mehr als 12 Millionen Menschen. Allergien sind also keineswegs selten und betreffen viele. Und sie treten nicht nur in jüngeren Jahren auf, sondern betreffen zunehmend auch Menschen im höheren Alter. Das heißt, auch wer heute noch keine Allergie hat, kann sie in den nächsten Jahren entwickeln.

Wieso erkranken auch zunehmend ältere Menschen an Pollenallergie?

Eine Ursache könnte die zunehmende Umweltverschmutzung sein. Schlechte Luft und Feinstaub sind in der Lage, Allergien zu verstärken, möglicherweise sogar sie auszulösen.

Auch wer häufig in die Ferne reist hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, an einer Allergie zu erkranken. Denn er kommt dort mit anderen Allergenen, die sein Körper noch nicht kennt, in Berührung - zum Beispiel Pollen. Wenn sein Organismus dann die Pollen fälschlicherweise als eine Art von Krankheitserreger einstuft, reagiert er allergisch.

Letztendlich hängt es wie so häufig auch von unseren Genen ab, ob und in welchem Maße wir allergisch reagieren. Durch das milde Klima in den letzten Jahren begann der Pollenflug häufig früher und dauert zudem länger an.

Welche konkreten Tipps geben Sie Pollenallergikern für ihr Alltagsleben?

Die Pollenkonzentration ist in ländlichen Regionen in den Morgen- und Mittagsstunden am höchsten; daher empfiehlt es sich dort, erst am Abend zu lüften. In der Stadt sind dagegen die Pollen am Abend besonders unterwegs, dort sollte man deshalb in den frühen Morgenstunden lüften.

Wer Allergiker ist, sollte auch seinen Urlaub nach seiner Allergie planen. Also nicht schon Ende des Winters in Länder fliegen, in denen bereits Frühling ist und es dort bereits die Pollen gibt, auf die man allergisch reagiert.

Und noch ein Tipp: Am Abend duschen und die Haare waschen, dadurch werden Pollen entfernt und so wird verhindert, dass im Bett die Nase läuft und die Augen tränen. Die Kleidung des Tages sollte auch nicht im Schlafzimmer aufbewahrt werden, sondern am besten im Wäschekorb in einem anderen Raum und dann gleich gewaschen werden.

Warum sollte man Heuschnupfen unbedingt behandeln lassen?

Bei einer Allergie kann es zum sogenannten Etagenwechsel kommen. Das heißt, die Allergie wandert von den Schleimhäuten der Nase zur Lunge und löst doch Asthma aus. Ca. ein Viertel aller Allergiker, die ihren Heuschnupfen nicht ausreichend behandeln, entwickeln im Laufe ihres Lebens allergisches Asthma.

Welche Behandlungsmethoden gibt es? Und welche Medikamente?

Es gibt die sogenannten Antihistaminika in Form von Tropfen, Nasensprays und Tabletten. Wichtig ist es, die Tabletten am Abend einzunehmen.

Sie wirken dann nicht nur am besten, sie werden auch besser vertragen. Denn sie können müde machen und dann sind wir möglicherweise nicht mehr verkehrstüchtig. Auf Dauer treten manchmal auch unter Antihistaminika depressive Verstimmungen auf. Dann sollten die Medikamente abgesetzt werden.

Außerdem gibt es Cromoglycinsäure in Sprays und Tropfen. Diese Arznei muss allerdings erst eine Woche angewendet werden, bevor sie wirken kann. Daher ist das Medikament nicht zur schnellen Linderung der Symptome geeignet. Und es gibt Cortisonpräparate, die Abwehrreaktionen bei Heuschnupfen dämpfen.

Wer langfristig etwas gegen seine Allergie unternehmen will, sollte sich mittels einer Immuntherapie hyposensiblisieren lassen. Der Wermutstropfen: Die Therapie hilft nur in 60 bis 70 Prozent der Fälle, und die Behandlung geht über drei Jahre. Sie kann mit Tropfen oder Spritzen vorgenommen werden.

Zurzeit forschen die Wissenschaftler an einer Impfung gegen Allergien. Damit soll es möglich werden, mit ein paar Impfungen gegen Gräser- oder Birkenpollen sozusagen "immun" zu werden. Das Wirkprinzip ähnelt der Immuntherapie, nur ist die Behandlungsdauer deutlich kürzer. Das wäre ein großer Vorteil.

Die Tipps im Überblick: