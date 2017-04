Die Sonne bringt es an den Tag: schmutzige Wohnungsfenster, Staubflusen in Ecken und Bücherregalen, verdreckte Böden. Hier hilft nur noch ein ausgiebiger Frühjahrsputz. Der braucht Zeit. Was aber, wenn sich kurzfristig Besuch angekündigt hat und die Wohnung einer Chaoslandschaft gleicht? Wir haben mal ein schnelles und unkompliziertes Sofortprogramm vorbereitet.