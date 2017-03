Teig selber machen? Das dauert vielen zu lange. Schließlich gibt es heute alles fertig im Supermarkt. Aber sind Quicheteig, Nudelteig und Co. aus dem Kühlregal tatsächlich eine sinnvolle Alternative? Was macht sie so gut haltbar und leicht zu verarbeiten?

Ob man aber einen Pizzateig oder einen klassischen Hefeteig ebenfalls nicht selber macht, sondern als Fertigprodukt kauft, ist schon kritischer zu betrachten. Denn hier bleibt der typische würzige und hefige Geschmack und die Saftigkeit der Teige im Endprodukt ziemlich auf der Strecke. Das Gehen des Teiges, also das Luftigwerden, was die Hefe auch leisten soll, ist beim Fertigprodukt kaum vorhanden und wird durch zusätzliche Backtriebmittel (Backpulver ergänzt. Die Würzigkeit wird durch Zugabe von Alkohol untermauert.

Bei vielen Teigen wird als Fettbestandteil Palmfett eingesetzt. Dieses wird kritisch betrachtet, da es Untersuchungen gibt, in denen Schadstoffe in nicht unerheblichen Mengen festgestellt wurden. Darüber hinaus ist das Palmfett - im Gegensatz zum Milchfett der Butter - schlechter verdaulich und hat einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Insgesamt ist daher von einem hohen Konsum abzuraten, da sowohl die Schadstoffe als auch ein hoher Verzehr von gesättigten Fettsäuren mit einer höheren Gefahr einhergehen an Krebs oder Herz-Kreislauf-Krankheiten zu erkranken.