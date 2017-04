Der Frühling und das milde Wetter locken wieder an die frische Luft. Für viele Anlass, den Drahtesel aus dem Winterschlaf zu wecken und tägliche Wege mit dem Fahrrad zurück zu legen. Doch der Zuwachs an Radfahrern birgt auch Konfliktpotential: Nicht jeder Verkehrsteilnehmer kennt alle Regeln. Das führt auf der Straße nicht selten zu Frust und vermeidbaren Unfällen.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Dass Fahrradfahrer an ihren strammen Waden zu erkennen sind, dürfte spätestens seit der Erfindung von Pedelecs und E-Bikes Geschichte sein. Ausgestattet mit einem kleinen Hilfsmotor nehmen sie dem emsigen Fahrradfahrer einen Großteil seiner Arbeit ab. Das Gesetz sieht vor: Fahrräder, die mit einem Elektromotor ausgestattet sind, der spätestens bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterbrochen wird, sind fahrerlaubnisfrei (Pedelecs). Diese Art motorisierter Fahrräder brauchen auch keine Zulassung – wenn der Motor nur ergänzend zum Pedal wirkt. Arbeitet der Motor für sich alleine, darf er das Fahrrad nicht schneller als 6 km/h antreiben (E-Bikes). Motorisierte Fahrräder, die allein durch Motorleistung bis zu 25 km/h fahren, sind Mofas. Deren Fahrer müssen in einer Prüfung nachweisen, dass sie die Regeln des Straßenverkehrs beherrschen.

Die allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzungen - also 50 km/h Innerorts und 100 km/h auf Landstraßen - sind für Fahrradfahrer nicht bindend. Auch wenn das nicht einfach werden dürfte: Wer kann, darf schneller fahren. Anders ist das bei Geschwindigkeitsbegrenzungen, die durch Schilder angeordnet werden: Tempo-30-Zonen oder Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich zum Beispiel gelten auch für Fahrradfahrer - egal, ob mit oder ohne Elektromotor. Insbesondere elektromotorunterstützte Radler sollten also darüber nachdenken, ihr Fahrrad mit einem Tacho auszustatten.

Vorhandene Radwege müssen nur dann zwingend benutzt werden, wenn das durch bestimmte Verkehrszeichen angeordnet ist: Wo ein weißes Fahrrad auf blauem Grund prangt, darf nicht auf der Straße gefahren werden. Gleichgültig, ob das Fahrrad in Kombination mit einem stilisierten Fußgängerpaar oder alleine steht. Missachtung kostet zwischen 20 und 35 Euro. An unbeschilderten Radwegen dagegen haben Fahrradfahrer die Wahl "Radverkehr frei".

Wer die Fußgängerampel benutzen will, darf das auf der Fußgängerspur tun. Dafür muss er das Fahrrad nicht zwingend schieben. Erlaubt ist auch, einen Fuß auf das Pedal zu setzen und mit dem Fahrrad über den Überweg zu "rollern".

Auch in so genannten Fahrradstraßen gilt das Gebot Rechts vor Links. Fahrradfahrer dürfen hier nicht schneller als 30 km/h fahren. Außerdem dürfen sie ausnahmsweise nebeneinander fahren. Wollen Kraftfahrzeuge eine Fahrradstraße benutzen, muss die ausdrücklich dafür freigegeben sein. Dann gilt: Auf Fahrradfahrer ist besonders Rücksicht zu nehmen.

Nein. Wenn nicht ausnahmsweise der linksseitige Radweg für den Radverkehr freigegeben ist, darf der nicht in Gegenrichtung befahren werden. Auch, wenn das Ziel nur noch wenige Meter entfernt ist. 20 bis 35 Euro kann dann auch ein ganz kurzer Weg kosten.

Ausnahmsweise. Ausdrücklich vom Gesetz erlaubt ist das Nebeneinanderfahren von Fahrradfahrern in Fahrradstraßen und auf der Straße, wenn sie einen Verband von mehr als 15 Radlern bilden. Dann dürfen die zu zweit nebeneinander fahren. Können andere Fahrzeuge nicht überholen, müssen sie hinter dem Verband bleiben. Außerdem dürfen Radfahrer nebeneinander fahren, wenn der Verkehr dadurch ausnahmsweise nicht beeinträchtigt wird.

Nein. Das Gesetz sieht in der Regel keine Helmpflicht vor. Das hartnäckige Gerücht, "derjenige, der sich bei einem Unfall ohne Helm eine Kopfverletzung zuzieht, haftet selbst dafür", stimmt nicht. Dem hat der BGH schon 2014 eine Absage erteilt.

Zebrastreifen sind Fußgängerüberwege und als solche von Fußgängern zu benutzen. Dabei ist es Radfahrern nicht per se verboten, auf dem Zebrastreifen die Straße zu überqueren, wenn sie dabei keine Fußgänger behindern. Wer dabei allerdings blind damit rechnet, dass Kraftfahrzeuge anhalten, lebt gefährlich: Radfahrer genießen, anders als Fußgänger, keinen Vorrang am Zebrastreifen!

Kopfhörer beim Fahrradfahren sind nicht ausdrücklich verboten. Allerdings darf nach dem Gesetz das Gehör beim Fahrradfahren nicht beeinträchtigt sein. Wer also beispielsweise das Rufen eines Polizisten oder das Martinshorn eines Krankenwagens nicht mehr hört, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Die kann bis zu 20 Euro kosten.

Nein. Wer so auf dem Fahrrad telefoniert, begeht eine Ordnungswidrigkeit - die kann 25 Euro kosten. Freisprechanlagen sind nicht verboten. Doch auch hier gilt: Das Gehör darf nicht beeinträchtigt sein.

Einen Bußgeldtatbestand für das Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss gibt es bisher nicht. Wer aber mit 0,3 Promille Blutalkoholkonzentration angehalten wird, weil er Schlangenlinien fährt oder sonst nicht mehr richtig fahren kann, macht sich strafbar. Bei einem Blutalkoholwert von 1,6 Promille ist das auch ohne Schlangenlinien der Fall. Außerdem drohen ab dieser Grenze drei Punkte in Flensburg. Zusätzlich können eine MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) und die Entziehung der Fahrerlaubnis fürs Auto angeordnet werden.

Nein. Beim Transport von Sachen sind bestimmte Vorgaben einzuhalten: Fahrrad und Ladung dürfen zusammen nicht breiter als 2,55 m und nicht höher als 4m sein. Das Gesetz macht hier keinen Unterschied zwischen Fahrrädern und Autos. Wer es wirklich schaffen sollte, etwas so großes auf sein Fahrrad zu laden, muss beachten: Die Maße gelten nur, wenn der Radfahrer sein Fahrrad auch mit der Ladung noch sicher führen kann und keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Insbesondere die Sicht muss gewährleistet sein. Stangen oder andere schwer erkennbare Dinge dürfen allerdings überhaupt nicht über die Seite hinaus ragen. Sie müssen längs transportiert werden. Dabei dürfen sie nach hinten 1,50m, nach vorne 55cm über das Fahrrad hinaus reichen.

Wer mindestens 16 Jahre alt ist, darf Kinder unter acht Jahren auf dem Fahrrad mitnehmen. Allerdings nicht einfach auf dem Gepäckträger, sondern mit einem Kindersitz. Außerdem muss durch einen wirksamen Schutz am Fahrrad verhindert werden, dass die Füße des Kindes in die Speichen geraten. Im Anhänger, der speziell für Kinder eingerichtet ist, dürfen Radfahrer sogar zwei Kinder mitnehmen. Auch hier gilt: Nur bis zum achten Lebensjahr. Ausnahme: Ein behindertes Kind darf auch in höherem Alter noch mitfahren.