Chili con Carne in der Geschmacksprobe

Chili con Carne ist der Klassiker der Tex-Mex-Küche und ein beliebtes Partygericht. Feurig scharf, mit viel Bohnen und Fleisch soll es sein. Doch nicht alle Fertiggerichte konnten unsere Tester in der Geschmacksprobe so recht überzeugen.

Erster Eindruck von Caterer André Karpinski: "Viel Soße, wenig Einlage zu sehen". Auch den anderen Testern ist dieses Chili deutlich zu flüssig. "Das ist wie eine grob pürierte Suppe", erkennt Fastfood-Fan Erik Oberländer. Die Bohnen seien zerkocht und das Fleisch sehr "reduziert", fügt Feinkost-Expertin Anja Krips an. Geschmacklich ist dieses Chili für alle Tester eine Enttäuschung. Es sei geschmacksneutral und nur ein "bisschen scharf", bilanziert Fastfood-Experte Erik Oberländer.

Zutaten: Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen 36% (Tomaten, Zwiebeln, Gemüsepaprika, Maiskörner), Kidneybohnen 31%, Wasser, zerkleinertes Rindfleisch 12%, modifizierte Stärke, Weizenmehl, Zucker, jodiertes Speisesalz, Gewürze, Gewürzextrakte, Kräuter, Rapsöl.

"Steht auf der Packung wirklich Chili con Carne darauf?", fragt der Caterer André Karpinski. "Wenn man mir das als Bohneneintopf mit Karotten verkauft hätte, dann sähe der gar nicht so schlecht aus", sagt er schmunzelnd. Im Topf befinden sich neben den roten auch weiße Bohnen, dafür kein Mais, bemängeln unsere Tester. "Hier fehlt auf jeden Fall der typische Chili-Geschmack", erklärt André Karpinski. "Das ist mehr so ein ungarischer Bohneneintopf", fügt Fastfood-Fan Erik Oberländer an.